Infos für russischen Geheimdienst? Mann in Schweden in U-Haft

Ein Mann mit Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst GRU muss in Schweden in Untersuchungshaft, weil er illegal Informationen für das russische Militär beschafft haben soll. "Was ich allgemein sagen kann, ist, dass es sich um Technologieerwerb für die russische Militärindustrie handelt", sagte Staatsanwalt Henrik Olin am Freitag dem Fernsehsender SVT.

Der Mann, der laut schwedischen Medien ein gebürtiger Russe im Alter von über 60 Jahren sein soll, wird der "schweren illegalen geheimdienstlichen Tätigkeit gegen Schweden" und die USA zwischen Jänner 2013 und November 2022 verdächtigt, erläuterte Olin. Bei den Ermittlungen hätten die Schweden eng mit dem FBI zusammengearbeitet.

In einer großen Aktion, bei der zwei Militärhubschrauber zum Einsatz gekommen waren, hatten die Ermittler den Mann und eine weitere Person - laut Medien seine Frau - am Dienstag festgenommen. Die zweite Person kam am Donnerstag wieder auf freien Fuß, wird aber der Mithilfe verdächtigt. Nach Medienberichten soll das Paar um die Jahrtausendwende nach Schweden eingewandert sein und etwa zehn Jahre später die schwedische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Beide bestreiten die Vorwürfe.