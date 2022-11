Reden mit Moskau? Heikle Begegnungen gab es auch in Wien

Man habe natürlich nichts anderes gemacht, als den Russen quasi die Leviten zu lesen, betont man auf KURIER-Anfrage im Außenministerium. Man habe, so die offizielle Formulierung, die Position der EU zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine übermittelt. Doch in einer politischen Eiszeit, wie sie derzeit gegenüber Russland herrscht, sorgt eben jedes persönliche Treffen für Interesse und natürlich auch für nervöses Augenzwinkern in anderen EU-Hauptstädten.