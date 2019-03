Informationskrieg oder Krieg gegen Informationen

Eugen Fedchenko ist Chefredakteur von StopFake und Direktor der Journalistischen Fakultät der renommierten Mohyla Universität in Kiew. Er sieht durchaus eine Gratwanderung zwischen staatlichen Schranken und Zensur. Letztlich aber so sagt er, sei es legitim für einen Staat, der sich in einem Krieg befinde, Informationsquellen zu sperren, über die der Staat und die Demokratie unterminiert werde – bei allen Problemen und Defiziten. Sein Fazit: Es gebe Probleme in der Ukraine, auch im Medienbereich, aber nach wie vor sei das Land ein Hort der Meinungsfreiheit im post-sowjetischen Raum. Den Bürgern stehe eine Vielfalt an Informationsquellen zur Verfügung, die eine großes Meinungsspektrum abdeckten – von offen pro-russisch bis antirussisch. Zum Fall Wehrschütz sagt er: Ausländische Journalisten dürften einfach nicht über dem Gesetz stehen.

Die Menschenrechtsaktivistin Irina Tekuchowa hat aber vor allem eines beobachtet über die vergangenen Jahre: Eine Eskalation der Sprache. Herabwürdigende Bezeichnungen vor allem in Richtung Moskau und Russland-zugeneigten Personen seien im medialen Gebrauch häufiger geworden, sagt sie. Zum Teil geschehe das gezielt, zum Teil aber unbewusst. So oder so führe das aber dazu, dass Feindbilder geschaffen würden und sich die Gesellschaft entzweie.

In der Ukraine selbst war es der Fall des Chefs des öffentlich rechtlichen Rundfunks, der das Thema Zensur in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Der streitbare Journalist Zurab Alasania war überraschend gefeuert worden und berief dagegen. Eine Protestwelle war die Folge. Seine Entlassung wurde bis nach der Wahl zumindest einmal aufgeschoben.