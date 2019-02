Ukraine: Wirrer Auftakt zu einem historischen Wahlkampf

Poroschenkos Umfragewerte sind dabei durchaus Ausdruck einer generellen Stimmung. Und ebenso, dass ausgerechnet ein eher für seichte Komödie bekannter TV-Mann weit vor ihm liegt. Die Reihung ist aber auch Ausdruck des Momentanzustand des Landes.

Als Selenski zu Neujahr seine Kandidatur offiziell machte, spielte der Sender 1+1 die ganze Nacht nur mehr Selenski-Sketches. Und damit war klar, wer den Komiker gegen Poroschenko ins Rennen schickt: Ihor Kolomojskyj, drittreichster Ukrainer, Lokalfürst in der Zentral- und Südukraine, einst Poroschenkos Verbündeter, zwischenzeitlich Feind, jetzt offener Rivale und Eigentümer von 1+1.

Reformstau

Es ist dagegen die Geschichte um einen anderen TV-Sender, die symbolisch für die Ursachen steht, wieso Poroschenko in Umfragen da liegt, wo er liegt. Es geht um eines der Kernprojekte der Revolution: Den Aufbau eines öffentlich rechtlichen Senders nach dem Vorbild der BBC in einem Land, in dem die Medienlandschaft von Oligarchen oder staatlichen Strukturen dominiert wird. Erst vor einer Woche wurde den Chef des Senders, Zurab Alasania, aber vom politisch besetzten Vorstand entlassen – ohne Begründung. Alasania sprach davon, dass seine Weigerung, Poroschenkos Wahlkampfauftakt live zu übertragen, den Ausschlag gegeben hatte. Immer wieder hatte er in der Vergangenheit fehlendes Bewusstsein in der politischen Elite dafür angeprangert, was die Aufgaben eines öffentlich rechtlichen Kanals denn seien. Unerschrocken hatte er allen Widerständen zum Trotz Investigativ-Magazine und unabhängige politische Magazine weiter ausgestrahlt. Dann die Entlassung. Das Problem daran: Alasania, der zuvor in der vielschichtig komplexen wie komlizierten Stadt Kharkiv als Lokaljournalist tätig war, ist längst soetwas wie ein Star unter liberalen Ukrainern. Entsprechend groß war die Aufregung um seine Entlassung.