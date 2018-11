Licht mit einigem Schatten: EU-Fortschrittsbericht zur Ukraine

Es ist ein Besuch in turbulenten Zeiten, den EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Freitag in Kiew absolvierte.

In dem Land stehen Wahlen bevor, die ökonomische Lage ist instabil, die Währung schwach, und zuletzt hatten sich Angriffe auf Vertreter der Zivilgesellschaft massiv gehäuft.

Und so war es auch ein Treffen mit Anti-Korruptions-Aktivisten, mit dem Hahn seinen Besuch in der Ukraine noch in der Nacht auf Freitag begann.

Säureangriff

Darunter auch die Anwältin der erst unlängst verstorbenen Aktivistin Kateryna Handzhyuk, die an den Folgen eines Säureangriffs gestorben war.