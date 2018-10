Sacharow-Preis geht an inhaftierten Regisseur Oleg Senzow

Senzow wurde 1976 in Simferopol auf der Halbinsel Krim geboren, studierte in den 1990er-Jahren Wirtschaft in Kiew und belegte später Regiekurse in Moskau. In Simferopol betrieb er einen Computerclub, der auch zum Gegenstand seines ersten und einzigen Filmes "Gamer" 2011 wurde. Sein zweites Filmprojekt trägt den Titel "Nashorn".

Die Verurteilung führte auch zu Konflikten in der Familie Senzows. 2016 lässt sich seine Frau Alla scheiden, zieht nach Kiew und bricht jeden Kontakt zur Familie ab. Die beiden gemeinsamen Kinder Alina und der an Autismus leidende Wladislaw leben russischen Medienberichten zufolge inzwischen bei Senzows Schwester Galina auf der Krim. Zuvor kümmerte sich lange Zeit die inzwischen 75-jährige Großmutter um sie.

Pikant: Galinas Mann, der ursprünglich vom ukrainischen Geheimdienst SBU angeheuert wurde, arbeitet mittlerweile für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB und sagte gegen den "ehemaligen Bruder" seiner Frau vor Gericht aus. Senzows Neffe ist mittlerweile auch für den FSB tätig.