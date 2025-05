Wie wahrscheinlich ist ein Krieg zwischen Indien und Pakistan?

Indiens Regierung begründet die Luftangriffe vom Dienstag mit dem schweren Terroranschlag vor zwei Wochen: Am 22. April erschossen islamistische Terroristen in der Stadt Pahalgam im von Indien kontrollierten Teil der umstrittenen Region Kaschmir 34 Menschen; der Großteil davon waren indische Touristen.

Indien wirft Pakistan vor, seit Jahrzehnten Terrorgruppen in der Region zu unterstützen, darunter die Gruppe Laschka-e Taiba , die den Anschlag in Pahalgam für sich reklamierte. Die Luftangriffe sollen sich deshalb ausschließlich gegen Stellungen pakistanischer Terroristen gerichtet haben.

Das ist die entscheidende Frage. Am Mittwoch berief Premier Shehbaz Sharif das Sicherheitskabinett ein, anschließend drohte er: „Pakistans Streitkräfte behalten sich das Recht vor, in Selbstverteidigung zu reagieren.“

Westliche Geheimdienste stützen diesen Vorwurf Indiens seit Jahren. Indien-Experte Christian Wagner von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) sieht das im KURIER-Gespräch ebenso: „Es gab in der Aufarbeitung einiger großer Anschläge in der Vergangenheit Hinweise darauf, dass die Terroristen im Austausch mit dem pakistanischen Geheimdienst standen.“

Am Mittwoch rief Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif (Mitte) das Sicherheitskabinett ein, anschließend kündigte er eine militärische Reaktion seines Staates an.

Das zeige laut Wagner, „dass Atomwaffen nicht unbedingt diese abschreckende Wirkung haben, sondern es eine Möglichkeit gibt, trotzdem Kampfhandlungen auf niedrigerer Stufe durchzuführen.“

Welche der beiden Seiten ist militärisch überlegen?

Indien ist klar überlegen, verfügt mit etwa 1,5 Millionen Soldaten über dreimal so viele wie Pakistan, zudem über viel modernes Kriegsgerät. Dazu ist Indien wirtschaftlich stärker und deutlich stabiler.

In Pakistan kommt es häufig zu Anschlägen, etwa von Taliban-Anhängern im Grenzgebiet zu Afghanistan oder von Unabhängigkeitskämpfern in der südwestlichen Provinz Belutschistan. Wagner sagt deshalb: „Pakistans Regierung ist auch innenpolitisch in einer Situation, in der ein militärischer Konflikt mit Indien eigentlich nicht in ihrem Interesse liegen kann.“