"Operation Sindoor": Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an, drei Todesopfer

Der Konflikt zwischen den Atommächten Indien und Pakistan eskaliert massiv: Die indische Regierung teilte am Dienstagabend mit, man habe im Nachbarland „terroristische Infrastruktur“ an neun Orten angegriffen. Zuvor waren laute Explosionen an mehreren Orten in Pakistan und im pakistanischen Teil Kaschmirs zu hören gewesen. Ersten Berichten zufolge sollen bei den indischen Angriffen drei Zivilisten getötet worden sein.

Indischer Angriff

"Operation Sindoor" Ein Sprecher des pakistanischen Militärs sagte dem Sender ARY, Indien habe Pakistan an mehreren Stellen mit Raketen angegriffen – und Pakistan werde darauf reagieren. Pakistanische Geheimdienstkreise und Pakistans Armee berichteten von Luftangriffen in den Städten Kotli und Muzaffarabad im pakistanischen Teil der Himalaya-Region Kaschmir sowie in der Stadt Bahwalpur in der Provinz Punjab. In Bahwalpur sei eine Moschee angegriffen worden, hieß es weiter. Indien erklärte, die Streitkräfte des Landes hätten die „Operation Sindoor“ eingeleitet. „Terroristische Infrastrukturen“ in Pakistan und im pakistanisch besetzten Jammu und Kaschmir würden angegriffen. Von dort seien Terroranschläge gegen Indien geplant und gesteuert worden. „Unsere Aktionen waren gezielt, maßvoll und nicht eskalierend“, hieß es. „Es wurden keine pakistanischen Militäreinrichtungen angegriffen. Indien hat bei der Auswahl der Ziele und der Art der Ausführung beträchtliche Zurückhaltung geübt.“

Kampfflugzeug abgeschossen? Allerdings meldeten pakistanische Quellen, dass man zwei Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe abgeschossen habe. Eine offizielle Bestätigung und weitere Einzelheiten seitens eines pakistanischen Militärsprechers stehen noch aus. Die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen den Nachbarländern hatten sich zuletzt deutlich zugespitzt: Bei einem Anschlag am 22. April wurden im indischen Teil Kaschmirs 26 Hindu-Touristen getötet. Indien warf Pakistan eine Beteiligung vor. Pakistan wies dies zurück. Am Dienstag starben sieben pakistanische Soldaten, als ihr Fahrzeug von einem Sprengsatz in der Provinz Belutschistan getroffen wurde. Pakistan sprach unmittelbar von einem Anschlag durch Indien. Indien beschuldigt Pakistan seit Langem, islamische Extremisten zu unterstützen.

Die historischen Hintergründe Der Grundstein wurde während der Kolonialzeit gelegt, als die Briten in Kaschmir ein neues Fürstengeschlecht installierten. „Das haben sie häufiger gemacht, haben den Kontinent nie zur Gänze beherrscht, die Fürsten an der Macht gelassen und so indirekt geherrscht. Sie haben dort, wo es eine Muslimmehrheit gab, einen Hindu, der ihnen gegenüber loyal war, installiert“, sagt Südasien-Wissenschaftler Pierre Gottschlich von der Universität Rostock im KURIER-Gespräch. Nach Abzug der Briten 1947 hatte man am 15. August nicht zwei neue Staaten – Pakistan und Indien –, sondern insgesamt 565. „Die meisten haben sich ganz schnell Pakistan oder Indien angeschlossen. Doch einige große Gebiete waren unschlüssig. Der Maharaja Hari Singh wollte Kaschmir unabhängig und zu einer Schweiz des Subkontinents machen“, erklärt Gottschlich. Mit dem Einmarsch pakistanischer Freischärler war dieser Traum zu Ende, Singh bat Indien um Hilfe. Die Regierung willigte ein, dafür wurde ein Anschlussvertrag an Indien geschlossen. Es folgte der erste Krieg zwischen Pakistan und Indien um Kaschmir, der 1949 mit der Waffenstillstandslinie endete. Als das Vertragswerk unterschrieben wurde, bot Indien an, dass man irgendwann eine Volksabstimmung über den Status Kaschmirs abhalten könnte. Doch diese hat nie stattgefunden, da es wahrscheinlicher ist, dass sich die mehrheitlich muslimische Bevölkerung an Pakistan anschließen würde.