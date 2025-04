Konflikt um Kaschmir: Zwei Atommächte auf Konfrontationskurs

Die islamistische Gruppe „The Resistance Force“ (TRF), die gegen die indische Vorherrschaft in Kaschmir kämpft, reklamiert den Anschlag für sich. Die TRF ist eine Splittergruppe der Lashkar-e-Taiba (LeT). Diese Gruppe wird unter anderem für einen Anschlag in Mumbai 2008 mit damals 175 Toten verantwortlich gemacht.

Aufgeheizte Stimmung

Pakistan bestreitet jede Verbindung zu den Attentätern, Indien geht fix vom Gegenteil aus. Der ohnehin fragile Waffenstillstand in Kaschmir steht auf der Kippe. Manche Beobachter halten auch einen Militärschlag gegen Pakistan für möglich. Mittlerweile kommt es in beiden Ländern zu Protesten gegen den jeweiligen Nachbarn.

Indien reagiert unterschiedlich, zwei Maßnahmen sind zentral: Die Kündigung des wichtigen Wasservertrags von 1960, über die gemeinsame Nutzung des Flusses Indus. Und: die Ausweisung aller Pakistaner aus Indien bis zum 29. April. „Alle pakistanischen Staatsangehörigen, die sich derzeit in Indien aufhalten, müssen Indien vor Ablauf der Visa verlassen“, sagt das Außenministerium in Neu-Delhi. Inder, die sich in Pakistan aufhalten, sollen das Land möglichst rasch verlassen. Von Reisen nach Pakistan wird dringend abgeraten. All das klingt nicht nach Beruhigung der Lage – auch Islamabad steht ja innenpolitisch unter Druck zu reagieren.

Gegenmaßnahmen aus Islamabad

Und tut dies auch: Pakistan erklärte mehrere indische Diplomaten zu unerwünschten Personen, die das Land sofort verlassen müssen. Außerdem soll die Grenze zu Indien geschlossen und der Handel ausgesetzt werden. Weiter hieß es, jeder Versuch Indiens, durch ein Aussetzen des Indus-Wasserabkommens die pakistanischen Wasserressourcen zu gefährden, werde als „Kriegsakt“ bewertet.