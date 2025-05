Dennoch ist eine größere Konfrontation – ohne Atomwaffen – seit der Nacht auf Mittwoch nicht ausgeschlossen. Indien startete die "Operation Sindoor" , bombardierte "terroristische Ziele" in Pakistan. Der pakistanische Armeesprecher Ahmed Chaudry sprach von 24 indischen Angriffen auf sechs unterschiedliche Orte in Pakistan. Dutzende Menschen wurden getötet.

Es gab in der Vergangenheit viele gefährliche Situationen, die nicht in einem großen Krieg ausarteten, weil auf beiden Seiten die politischen Führungskräfte wussten, dass es bei einer Eskalation nur Verlierer geben würde.

Doch auf beiden Seiten ist ein großer Teil des Geräts veraltet, sind Systeme wenig aufeinander abgestimmt. Und in puncto Armeeverwaltung, straffer Organisation und dem Ausbildungsstand der Soldaten haben beide Staaten Probleme. Berichten zufolge haben zudem sowohl Indien als auch Pakistan nicht wenig Artilleriegranaten (über Umwege) an die Ukraine geliefert.

In puncto innerer Stabilität sieht es für Indien besser aus als in Pakistan: Verschiedene radikale, separatistische Gruppierungen, die ständigen Unruhen an der Grenze zu Afghanistan – all das ist eine zusätzliche Belastung für die Streitkräfte Pakistans.

Sollte es tatsächlich zu einem größeren Krieg kommen, ist aufgrund all dieser Parameter nur eines sicher: Bei einer solchen Anzahl an Soldaten und Gerät käme es zu massiven Verwüstungen, Leid in der Bevölkerung und zumindest Drohungen von Atomwaffeneinsätzen. "