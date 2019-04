Indien: Job-Misere und Fake News überschatten größte Wahl der Welt

Kleinunternehmen leiden

An schlechten Zahlen liegt die Misere nicht. Die Wirtschaft wuchs dank der starken, aber nicht unbedingt personalintensiven IT- , Pharma- und Autoindustrie zuletzt um sieben Prozent. Die meisten Jobs werden allerdings traditionell in kleinen und mittleren Unternehmen geschaffen.

Diese leiden unter fehlender Investitionsbereitschaft von Banken, schlechter Infrastruktur oder Facharbeitermangel.