In Österreich gestrandete Iraner sitzen zwischen allen Stühlen

Schlechte Nachrichten für die in Österreich gestrandeten Iraner. Wie der KURIER berichtete, wollten die rund 100 Frauen, Männer und Kinder über das Umsiedlungs-Programm „HIAS“ (Hebrew Immigrant Aid Society) in die USA auswandern. Dabei werden die US-Papiere gewöhnlich bei einem kurzen Aufenthalt in Wien ausgestellt. Als sie diesen routinemäßigen Zwischenstopp eingelegt hatten, ließ die US-Regierung die Iraner aber hängen und lehnte Anfang 2018 87 Anträge gleichzeitig und ohne Begründung ab.

Die Iraner, die Christen und Mitglieder religiöser Minderheiten sind, haben mittlerweile in Österreich um Asyl angesucht. In den vergangenen Tagen wurden aber drei der Anträge abgelehnt. Vier Menschen sind davon betroffen, ein Antrag wurde von einer Mutter mit ihrer minderjährigen Tochter gemeinsam gestellt. Es wird erwartet, dass die abgelehnten Asylwerber in Berufung gehen.

"Wir wollen frei sein"

Für die Iraner, von denen die meisten Familienangehörige in den USA haben und die sich mittlerweile auf ein Leben in Österreich eingestellt haben, bricht damit erneut eine Welt zusammen. „Wir können nicht vor und nicht zurück“, sagt Aileen, eine Sprecherin der Gruppe, die nach ihrem Asylantrag noch auf ein Interview und einen Bescheid wartet. Sie wolle endlich ihr neues Leben in Österreich – auf legaler Basis – beginnen. „Wir wollen frei sein, arbeiten, unseren Glauben ausleben und für den Staat keine Last sein“, sagt die Christin.

Die negativen Asylbescheide kamen überraschend für die Gruppe und ihre Helfer. Pro Jahr werden laut Asylkoordination in Österreich rund 1000 Anträge von Iranern gestellt. Die meisten davon werden angenommen.