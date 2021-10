In Deutschland ist die Union wohl auf dem Weg in die Opposition

Am Anfang des Mittwochs standen die Weichenstellungen von Grünen und Liberalen, eine Ampel-Koalition ansteuern zu wollen, also ein Regierungsbüdnis mit dem sozialdemokratischen Sieger der Bundestagswahl von Ende September, Olaf Scholz. Zugleich schlossen beide Königsmacher aber "Jamaika", also eine Kooperation mit der Union unter dem sieglosen Kanzlerkandidaten Armin Laschet von der CDU, nicht aus.