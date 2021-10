„Ampel“ oder „Jamaika“: Poker um neue deutsche Regierung ist in vollem Gange

In Konkurrenz dazu sollte am Abend eine erste Runde von CDU und CSU mit der FDP folgen. In der SPD zeigte man sich zuversichtlich – als Scholz am Nachmittag zu den Gesprächen mit FDP-Chef Christian Lindner eintraf, zeigte er jenes Grinsen, das CSU-Chef Markus Söder unlängst als „schlumpfig“ bezeichnet hatte. Die Chancen für die Sozialdemokraten auf das Kanzleramt stehen jedenfalls nicht schlecht. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte der Welt am Sonntag: „Wir müssen diesmal nicht bis zum Umfallen sondieren, denn wir wollen eine Ampel, in die alle drei Partner ihre Stärken einbringen. So gesehen könnten wir im Oktober mit den formellen Koalitionsverhandlungen beginnen und sie bis Dezember abschließen.“

Indes ist die Union mit sich selbst beschäftigt – Armin Laschet gerät immer stärker unter Druck aus den eigenen Reihen. Nach harter Kritik von Markus Söder ritt auch CDU-Vizechef Jens Spahn eine Attacke gegen Laschet: „Dass im Wahlkampf Fehler passiert sind und unser Spitzenkandidat nicht richtig gezogen hat, kann niemand leugnen“, sagte er.