In der Moskauer U-Bahn dürfen nun auch Frauen ans Steuer - nach 80 Jahren

Erstmals in der mehr als 80-jährigen Geschichte der U-Bahn in Moskau sitzen nun auch Frauen am Steuer der Züge. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe der russischen Hauptstadt sind zwölf Fahrerinnen eingestellt worden. Weitere 50 sollen folgen. Möglich wurde das mit einer Änderung des Arbeitsrechts, mit der die Männerdominanz in vielen Berufen in Russland gebrochen werden soll.

Einst Sorge um Gebärfähigkeit

Ursprünglich umfasste die Liste mehr als 400 Jobs, die ausschließlich von Männern ausgeübt werden durften. Beschränkt waren die Berufe meist deshalb, weil man in der Sowjetzeit dachte, die Arbeitsbedingungen hätten möglicherweise negative Auswirkungen auf die Gebärfähigkeit der Frauen. Nun sind es nur noch knapp 100 Berufe. Frauen dürfen demnach künftig auch Boote und große Lastwagen fahren.