In der Giftküche von Simbabwe

Seit dieser Woche ist Mujuru Geschichte, Grace Mugabe dagegen mehr denn je im Geschäft, diesmal im politischen. Denn bis heuer war sie eher in den Luxus-Shops der Welt-Metropolen zu finden als in den Polit-Salons Harares. Und dass sie dabei durchaus schlagfertig sein konnte, bewies die Präsidentengattin einmal in Hongkong. Als sie dort auf einer ihrer zahlreichen Einkaufstouren von einem britischen Reporter erkannt wurde, der sie auch noch nach der Herkunft ihres enormen Reichtums zu fragen wagte, prügelte sie auf den Mann ein. Vor allem der ansehnliche Diamantring hinterließ Spuren im Gesicht des Briten.

Jetzt will "Gucci-Grace" offenbar auch die simbabwischen Polit-Zirkel aufmischen. Auf dem Kongress der Regierungspartei ZANU-PF am vergangenen Wochenende wurde sie als Chefin der Frauenliga bestätigt. Damit verbunden ist ein Sitz im mächtigen Politbüro. Auf dem Parteitag stimmte die überwältigende Mehrheit der 12.000 Delegierten übrigens auch dafür, dass Robert Mugabe bei der Präsidentenwahl 2018 wieder kandidieren solle – dann wäre der Unabhängigkeitsveteran 94.

Das heißt: Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass Mnangagwa schon früher übernehmen muss – oder doch die First Lady, nach der in der Hauptstadt jüngst eine Straße benannt wurde: "Dr. Grace Mugabe Avenue". Den akademischen Grad hatte sie in der Rekordstudienzeit von nur drei Monaten erlangt, die Doktorwürde wurde ihr eigenhändig vom Rektor der Universität übergeben. Sein Name: Robert Mugabe.

Diesem diente sie zunächst als Sekretärin. Die "Staats-Affäre" begann Ende der 1980er-Jahre, als beide noch verheiratet waren. Allerdings lag Mugabes erste Frau damals im Sterben. Als 1992 ihre Nieren endgültig versagten, hatte der Staatschef schon zwei Kinder mit der in Südafrika geborenen Grace Marufu. Viele Simbabwer betrachteten die Beziehung unter diesen Bedingungen als geschmacklos sowie inakzeptabel und gaben der späteren Präsidentengattin die Schuld – "Dis-Grace" (Schande) wird sie seither oftmals genannt.

Zuletzt versuchte die nunmehrige Frau Mugabes ihr Image aufzupolieren, indem sie sich für ein Waisenhaus engagierte. Zudem reiste sie vor einigen Monaten durch das ganze Land, um in eigener Sache zu werben. Und bei diesem als "Graceland-Tour" verspotteten Trip fiel der entscheidende Satz, der die weitere Entwicklung plausibel macht: Auf ihre Präsidentschaftsambitionen angesprochen, meinte sie einmal knapp: "Warum nicht?"