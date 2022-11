In Ägypten inhaftierter Aktivist trinkt wieder Wasser

Der in Ägypten inhaftierte Demokratieaktivist Alaa Abdel Fattah hat seinen Verzicht auf Wasser laut seiner Familie nach fast einer Woche beendet. „Ich trinke seit Samstag wieder Wasser. Vitalwerte heute sind gut“, schrieb Abdel Fattah in einem Brief aus seiner Haft, den seine Familie am Montag veröffentlichte.

„Es ist definitiv seine Handschrift“, bestätigte seine Schwester Sanaa Saif die Echtheit des Briefs. Es sei „endlich ein Lebenszeichen“ ihres Bruders.