Amtsenthebungsverfahren: Trump ruft Anhänger zum Gebet auf

Er drückte zugleich seinen Unglauben darüber aus, dass die - laut Trump - "radikalen linken" Demokraten ihn des Amtes entheben wollten. In Großbuchstaben schrieb er: "Und ich habe nichts falsch gemacht!" Das Impeachment-Verfahren sei "eine furchtbare Sache", die keinem anderen Präsidenten widerfahren sollte.

Am Mittwochmorgen amerikanischer Zeit kommt das Repräsentantenhaus in Washington zusammen, um über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre zu debattieren. Am Ende wird durch die Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus die Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens gegen den Präsidenten stehen.

Dritter Präsident der amerikanischen Geschichte

Trump ist der dritte Präsident in der US-Geschichte, der einem solchen Votum entgegensieht. Das eigentliche Verfahren wird aber erst in der zweiten Kammer des Kongresses - dem US-Senat - stattfinden. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Dass der Präsident am Ende des Amtes enthoben wird, gilt daher als unwahrscheinlich.