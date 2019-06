Kritik an Kollektiv-Gebet für Ex-Kanzler: Kurz selbst "überrascht"

"Missbrauch"

„Die Kirchen sollten sich hüten, sich vor den parteipolitischen Karren spannen zu lassen, egal welcher Partei. Für andere beten ist gut - aber es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass das Gebet der Wahlwerbung dient, das wäre Missbrauch des Gebets“, twitterte Maria Katharina Moser, Direktorin der Hilfsorganisation Diakonie noch am Sonntag. Moser ist selbst evangelische Pfarrerin in Wien.

Caritas-Präsident Michael Landau kommentierte den Auftritt des Kanzlers mit einem Satz aus dem Matthäus-Evangelium. "Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist!“ Später sprach er allerdings von einer „wichtigen Klarstellung“ von Kanzler-Sprecher Etienne Berchtold.

"Spontane Idee" des Pastors

Berchtold hatte am Sonntag auf Twitter klargestellt: „Das Gebet war eine spontane Idee von Ben Fitzgerald im Rahmen dieser ökumenischen Veranstaltung. Sebastian Kurz ist oft bei religiösen Veranstaltungen zu Gast, wie zum Beispiel katholischen, evangelisch-lutherischen, orthodoxen, alevitischen oder buddhistischen etc., so auch heute.“ Jeder, der schon mal in einer Kirche gewesen sei, wisse außerdem, „dass dort auch oft Fürbitten gibt für Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft“.

Kurz selbst nahm während einer Pressekonferenz über gefälschte Ibiza-Mails von seiner vermeintlichen E-Mail-Adresse zu der öffentlichen Segnung Fitzgeralds Stellung. „Ich war überrascht - und deshalb für meine Verhältnisse auch ein wenig starr.“ Er habe den australischen Pastor vorher nicht gekannt. An der Veranstaltung habe er teilgenommen, weil er noch als Bundeskanzler dazu eingeladen worden sei, „so wie ich auch an religiösen Veranstaltungen von Juden, Orthodoxen oder auch dem Fastenbrechen (der Muslime, Anmerkung des KURIER) teilgenommen habe.“

Der Verein Awakening Europe will unter anderem den europäischen Kontinent christlich erwecken. Gegründet wurde "Awakening Europe" von Fitzgerald, der von sich selbst erzählt, als früherer Drogendealer Jesus begegnet zu sein.

Der Wiener Theologie-Professor Johann Pock beschreibt die Bewegung in vielfacher Hinsicht als problematisch. Er nannte den viertägigen Erweckungs-Event in einem Blog-Eintrag „hoch professionell und mit großem Aufwand vorbereitet“.

Die Teilnehmer des Treffens würden explizit eingeladen, die „Verlorenen“ in ihrem Bekanntenkreis zu den Erweckungsgottesdiensten mitzubringen. Motto: „Rettung und Heil gibt es nur ‚drinnen‘ (in der Stadthalle, in der Kirche, in der Gemeinschaft …). Und ‚verloren‘ sind natürlich jene, die noch nichts von Jesus gehört haben.“

Vor diesem „Heilsexklusivismus“ sei zu warnen. Diese Bühne für den Ex-Kanzler sei sehr „befremdend“, meinte Pock außerdem.

Kurz: Keine Segnung "bestellt"

Kurz betonte ob dieser Kritik am Montag seine Überraschung über Fitzgeralds Bühnen-Segnung. Er habe an der Veranstaltung gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn teilgenommen, sagte er. „Es waren Christen aus 45 Nationen dort.“ Seine Segnung sei vorab weder vereinbart noch bestellt worden.