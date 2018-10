Immer mehr tödliche Fehden zwischen Jugend-Cliquen im Pariser Großraum

In die selbe Kerbe, also die der Gewalt vor und in Brennpunkt-Schulen, schlagen auch neuerdings viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich von ihren Vorgesetzten im Stich gelassen fühlen. Per Twitter (unter dem Hashtag „#PasDeVague.“ – sinngemäß: Nur kein Aufsehen) berichten sie, wie die Schulbehörden bedrohliche und sogar tätliche Vorfälle immer wieder vertuschen. „Fräulein, Sie müssen sich abhärten und dürfen das nicht überbewerten. Denken sie an den Ruf unserer Schule“, erklärte etwa ein Schuldirektor einer Lehrerin, die sich über die gegen sie gerichteten Todesdrohungen eines Schülers beschwerte. Diese Lehrer-Proteste auf Twitter ebben nicht ab und sind inzwischen zu einem vordringlichen Polit-Thema in Frankreich geworden.