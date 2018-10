Frankreichs Lehrer brechen Tabu um Schülergewalt

All diese Berichte zeugen von der bitteren Einsicht vieler Lehrer, dass sie auf Seiten der Schulbehörden oft weder mit Verständnis noch mit Unterstützung rechnen können.

In gewissen Fällen liegt tatsächlich mangelnde Pädagogik und Einfühlungsvermögen seitens der Lehrer vor. Und einige Lehrer können, auch mangels entsprechender praxis-naher Vorbereitung, mit störenden Kindern aus schwierigsten familiären Verhältnissen nicht umgehen. Aber diese Fälle sind vergleichsweise selten.

Noten für Schuldirektoren

Ansonsten ist die mangelnde Unterstützung auch für vernünftig agierende Lehrer dem Umstand geschuldet, dass Schuldirektoren und in weiterer Hinsicht auch die Schulbezirks-Behörden, ihrerseits benotet und eingestuft werden. Und zwar jeweils danach, ob in ihren Schulen wenige oder viele „Probleme“ registriert werden. Worunter etwa Disziplinarverfahren oder der Ausschluss von Schülern verstanden wird. Daher der Name des Hashtags „#PasDeVague“ – weil eben etliche Lehrer, die auf eine Sanktion gegen ihre Peiniger unter den Schülern drangen, zu hören bekamen: „Machen wir doch keine Wellen, das schadet doch nur dem Ruf der Schule“.

Genau diese „Wellen“ branden jetzt, in Folge des Schocks über das vorwöchige Video im Web, umso heftiger den Schulbehörden und politischen Entscheidungsträger entgegen. Gegen den 15 Jährigen, der in Creteil seine Professorin mit der Pistole bedroht hatte, wurde ein Voranklage-Verfahren eingeleitet, das in ein Gerichtsverfahren für Minderjährige münden könnte. Er war von seinem Vater, der als streng gilt, ins Kommissariat zur Einvernahme geführt worden.