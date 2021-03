Immer mehr Spenden für Republikaner, Mehrheit für Trumps Kurs

Kleinspenden

Die größten Unterstützer der von Trump immer wieder verbreiteten Wahl-Lüge - etwa der Senator aus Missouri Josh Hawley oder die Repräsentantenhaus-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene - sind danach mit zahlreichen Kleinspenden bedacht worden, die die Ausfälle der Unternehmensspenden mehr als kompensiert haben. Die geringen Auswirkungen des Boykotts von Trump durch die Firmen unterstreichen einen seit Jahren anhaltenden Trend. Spenden unter 200 Dollar machen einen immer größeren Anteil der Schenkungen aus, während die finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft schrumpft.

Reuters konnte diese Entwicklung anhand der Spenden von 45 Unternehmen nachvollziehen, die keine Spenden mehr an die 147 Trump-Anhänger im Kongress zahlen wollten. Die Spenden werden in den USA unter anderem durch die offiziellen Lobbygruppen, den Political Action Committees (PAC), in den politischen Wettbewerb eingespeist. Diese meistens aus der Wirtschaft gelenkten PACs unterliegen der Aufsicht der Federal Election Commission (FEC), einer Bundesbehörde zur Regulierung der Wahlkampffinanzierung. Nach Daten der FEC flossen über die PACs während der Wahlkampagne 2019/2020 rund fünf Millionen Dollar (4,21 Mio. Euro) an die 147 Abgeordneten. Diese Summe macht demnach jedoch nur rund ein Prozent der Mittel aus, die diese Mandatsträger in diesem Zeitraum insgesamt einwerben konnten.

Allein im vergangenen Jänner konnten die Republikaner im Senat und im Repräsentantenhaus nach FEC-Angaben knapp 16 Millionen Dollar nur durch Kleinspenden einsammeln. Damit überflügelten sie die Demokraten von Präsident Joe Biden um mehr als zwei Millionen Dollar. Mit Blick auf die Kongress-Wahl im kommenden Jahr geben sich die Parteifreunde von Trump denn auch gelassen. Einer der führenden Einwerber von Wahlkampfspenden der Republikaner, Dan Eberhardt, erklärte gegenüber Reuters, er habe nach dem Sturm auf das Kapitol mit einem Kollaps der Schenkungen gerechnet. "Die Daten zeigen das Gegenteil", sagte Eberhardt. "Wir sehen eine Verfestigung der Unterstützung für Trump (...) Ich glaube, das Geld wird nicht knapp werden."