Im zweiten Anlauf: Sozialdemokratische Regierung in Schweden steht

Schwedens erste Premierministerin Magdalena Andersson geht mit einer rein sozialdemokratischen Minderheitsregierung in die Zeit bis zur Wahl 2022. Offiziell die Arbeit aufnehmen wird das Kabinett nach einem Termin bei König Carl XVI. Gustaf, der in den Mittagsstunden geplant war.

Kriminalität, Klimaschutz, Wohlfahrt

Andersson kündigte in einer Regierungserklärung an, vor allem drei Themen ins Zentrum ihrer Arbeit zu stellen: den Kampf gegen die grassierende organisierte Kriminalität in Schweden, das Vorankommen bei der grünen Umstellung und Emissionsverringerung sowie die Besinnung auf den Wohlfahrtsstaat. Besonders die Bandenkriminalität müsse zurückgedrängt werden.