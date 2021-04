Nadelstiche, etwa höhere bürokratische Hürden für die Nutzung des türkischen Luftwaffen-Stützpunktes Incirlik, müsse man nun vielleicht einkalkulieren, heißt es. Die Einschätzung fußt auf dem Befund, dass die Beziehungen beider Länder alles andere als störungsfrei sind.

Viele Problemfelder

Erdoğan trägt den Amerikanern nach, dass sie den im US-Exil lebenden Fethullah Gülen nicht ausliefern, der für den gescheiterten Putsch in Ankara 2016 verantwortlich sein soll. Dass die USA kurdische Milizen in Syrien unterstützen, ist für Erdoğan zudem ein Tabubruch. Washington wiederum stört, dass die Türkei unter Erdoğan steil in Richtung Autokratie abgedriftet ist. Dem NATO-Partner hat man nicht durchgehen lassen, dass er sich in Russland mit einem Raketen-System eingedeckt hat.

Innenpolitisch hat Biden für seine Genozid-Geste, die von 30 Ländern bereits vor einiger Zeit vollzogen wurde, Rückendeckung (in Österreich hatten 2015 die damals sechs Parlamentsklubs in einer Erklärung den Genozid verurteilt). Darüber hinaus wartet die US-Linke auf weitere sichtbare Zeichen, dass die neue Regierung Menschenrechte verteidigt und einklagt.