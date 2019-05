Im Handelsstreit mit China setzen die USA auf vollen Druck

Mitten in der Eskalation des Streits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt tritt ein fundamentaler Meinungsunterschied über die möglichen Folgen eines Wirtschaftskrieges immer offener zutage. Präsident Trump ist der Überzeugung, dass Zölle Amerika stärken und nicht schwächen. Seit er China mit Strafzöllen traktiere, seien dem US-Fiskus 100 Milliarden Dollar zugeflossen, sagte er. Mehr, als mit einem "noch so phänomenalen Abkommen herkömmlicher Art" erreichbar wäre. Trump an die Adresse des Volkes: "Lehnt euch einfach zurück und schaut zu!"

Tatsache ist: Seit Herbst 2018 sind den USA bis heute nach offiziellen Angaben nicht mehr als 35 Milliarden Dollar zusätzliche Steuererlöse zugeflossen. Allein das Stützungspaket für Landwirte belief sich auf zwölf Milliarden Dollar. Die US-Notenbank, Lehrstühle an Top-Universitäten, Wirtschaftsverbände und Unternehmer halten darum dagegen. Sie folgen im Kern dem liberalen Handelsexperten Daniel Ikenson von der Washingtoner Denkfabrik Cato. „Zölle auf Einfuhren aus China sind nichts anderes als höhere Steuern“, sagt Ikenson und prophezeit, was teilweise - siehe gestiegene Preise für Waschmaschinen aus China - bereits passiert ist: Importeure geben die Mehrkosten an die amerikanischen Verbraucher weiter.

Sollte Trump tatsächlich die kompletten China-Exporte in die USA mit 25 Prozent Strafzoll belegen, ergibt sich laut Ikenson für US-Firmen und Endkonsumenten eine Zusatzbelastung von 135 Milliarden Dollar im Jahr. Die konservative “Tax Foundation” sähe dadurch rund 600.000 Arbeitsplätze gefährdet. Die “ Bank of America” schließt sogar nicht aus, dass dann die Weltwirtschaft in Richtung Rezession treibt.