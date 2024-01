Aufregung: Italienerin in Budapester Gerichtssaal "wie Hund" behandelt

Die 39-Jährige, eine Mailänder Grundschullehrerin, sitzt seit Februar 2023 in einem Budapester Hochsicherheitsgefängnis. Sie soll bei einer Demonstration, ebenfalls in Budapest, zwei Neonazis verprügelt haben, dafür drohen ihr nun bis zu 20 Jahre Haft. Laut ihrem Vater ist Salis in einer Einzelzelle mit Bettwanzen und Ratten untergebracht. Teilweise müsse sie wochenlang die gleiche Kleidung und Unterwäsche tragen. Monatelang habe er keinen Kontakt zu ihr aufnehmen können.

Mangel an Beweisen

Salis plädiert auf unschuldig und beklagt, bis heute keine Anklageakte erhalten zu haben. Es gibt ein Video, in dem zwei Neonazis zusammengeschlagen werden. Dass sie es ist, die auf die beiden einschlägt, ist angeblich nicht nachgewiesen. Medien schreiben außerdem, dass die Männer nicht Anzeige erstattet hätten.

Auch dafür, dass Salis mit der Gruppierung der verurteilten deutschen Linksextremistin Lina E. in Verbindung stehe oder gar aus ihr stamme - so ein weiterer Vorwurf - gebe es im Moment keine Beweise. Am gleichen Tag wie Salis wurden zwei Deutsche verhaftet, die aus genau diesem Umfeld stammen sollen und ebenfalls für Angriffe auf Rechtsextremisten verantwortlich gewesen sein sollen. Einer der beiden Deutschen wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, die andere zu fünf Jahren.