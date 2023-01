US-Killer-Cops: „Ich werde Dir die Scheiße aus dem Leib prügeln“

Lora Dene King hatte dicke Tränen in den Augen, als sie im fernen Los Angeles das „Killer-Cop“-Video aus Memphis sah. „Ich bin verloren. Es tut mir so leid, dass wir mehr als 30 Jahre danach immer noch so was erleben.“ 1991 war ihr Vater, Rodney King, von Polizisten während einer Verkehrskontrolle krankenhausreif geprügelt worden. Danach stand das Land in Flammen. King überlebte. Tyre Nichols nicht.