Hunter Biden versucht damit, einen Aufsehen erregenden Prozess in letzter Minute abzuwenden. Die Anwälte des 54-Jährigen erklärten kurz vor Beginn der Auswahl der Geschworenen in Los Angeles, ihr Mandant würde einen Schuldspruch wegen Steuerbetrugs akzeptieren.

In ihrem Angebot greifen die Anwälte auf eine spezielle Rechtskonstruktion zurück. Es bedeutet, dass ihr Mandant zwar davon ausgeht, in einem Prozess schuldig gesprochen zu werden und dies auch akzeptieren würde, dass er aber weiterhin auf seiner Unschuld beharrt.

Schwere Vorwürfe gegen Hunter Biden

Hunter Biden soll zwischen 2016 und 2019 rund 1,4 Millionen Dollar (1,26 Millionen Euro) an Steuern nicht gezahlt und stattdessen einen ausschweifenden Lebensstil mit Aufwendungen für Drogen und Prostituierte geführt haben. Ihm werden in drei Fällen Straftaten und in sechs weiteren Fällen Vergehen zur Vermeidung von Steuerzahlungen vorgeworfen.

Zunächst war unklar, ob das Angebot von Bidens Anwälten für alle diese Fälle gelten sollte. Der Vorsitzende Richter Mark Scarsi ordnete eine Unterbrechung an, damit die Staatsanwaltschaft über das Angebot beraten könne.