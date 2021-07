Hunderte Italiener verklagen Politiker wegen Corona-Versäumnissen

Militärfahrzeuge, die Leichen abtransportieren, weil die zivile Infrastruktur es nicht mehr schafft. Diese Bilder aus Norditalien zu Beginn der Coronakrise haben sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt. Besonders die Stadt Bergamo traf es hart – 6.500 Menschen starben.

500 ihrer Angehörigen verklagten deshalb eine ganze Reihe von Politikern und Beamten. Heute, Donnerstag startet der Prozess in Rom, die Anklageschrift umfasst 2.000 Seiten.

Italien wäre nicht ausreichend auf die Pandemie vorbereitet gewesen. Ein nationaler Pandemie-Plan von 2006 war nicht mehr aktualisiert worden. Verbindliche Richtlinien der EU habe die Politik ignoriert. Die Folge davon war laut Experten, dass die Spitäler nicht auf den großen Ansturm schwerkranker Coronavirus-Patienten vorbereitet waren, wodurch die Zahl der Todesopfer in der ersten Phase der Covid-19-Infektionswelle in Italien besonders in die Höhe getrieben wurde.