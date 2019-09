Hunderte Festnahmen nach Protesten in Ägypten

Nach den regierungskritischen Protesten in Ägypten mit Hunderten Festnahmen hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump erhalten. Al-Sisi habe für "Ordnung" in Ägypten gesorgt, nachdem dort zuvor Chaos geherrscht habe, sagte Trump am Montag (Ortszeit) bei einem Treffen mit Al-Sisi in New York.

Trump bemühte sich auch, die Bedeutung der Proteste herunterzuspielen, und sagte, Demonstrationen gebe es überall.

In Ägypten war es erstmals seit Jahren wieder zu größeren Protesten gegen die politische Führung gekommen. Hunderte hatten bei Protesten in Kairo, Alexandria, Suez und Mansura den Sturz Al-Sisis gefordert. Nach Zählungen der Gruppe Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) wurden im Zusammenhang mit den Demonstrationen mehr als 640 Menschen festgenommen. Das Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) zählte bis Dienstag fast 1.000 Festnahmen.

Proteste von Menschenrechtlern

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte die Weltgemeinschaft auf, Al-Sisi wegen seines Vorgehens stärker unter Druck zu setzen. "Die Welt wird verfolgen, wie er auf die Proteste reagiert und ob sich sein unterdrückerisches Durchgreifen verstärkt", sagte Amnestys Nordafrika-Direktorin Najia Bounaim. Al-Sisis Regierung sei nach den Demonstrationen "bis ins Mark erschüttert".

Losgetreten wurden die Proteste durch Videos des im Exil lebenden ägyptischen Bauunternehmers und Schauspielers Mohammed Ali. Er hatte Al-Sisi und der ägyptischen Armee in mehreren Videos auf Facebook Korruption vorgeworfen. Al-Sisi hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Ali hat für diesen Freitag zu weiteren Protesten im Land aufgerufen. Präsident Al-Sisi, der zur UN-Generaldebatte nach New York gereist war, wurde am Donnerstag wieder in Ägypten erwartet.