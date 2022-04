Hotels in Rom: Touristen kommen, Flüchtlinge sollen weichen

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind mehr als 100.000 Kriegsflüchtlinge in Italien eingetroffen. In dem Mittelmeerland lebte bereits vor dem Krieg eine der größten ukrainischen Gemeinschaften der EU, die sich aus 236.000 Menschen zusammensetzte.

400 Mio. Euro hat die italienische Regierung bisher für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge locker gemacht. Der Betrag fließt Regionen und Gemeinden zu, die sich um die Unterbringung der Flüchtlinge kümmern werden. In Italien wurden die ukrainischen Staatsbürger nicht nur in Flüchtlingseinrichtungen, sondern auch in Hotels und Quarantänehotels untergebracht, die während der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt wurden.