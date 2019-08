Hongkong: Weshalb die Demonstranten nun zu Lasern greifen

Die Polizisten tragen Gesichtserkennungs-Kameras, ein Grund, warum die Demonstranten ihre Gesichter verhüllen. Denn Identität wird in den gut zwei Monaten andauernden Protesten zunehmend zur Waffe. Wie die New York Times in dieser Woche berichtete, versuchen Polizisten, Festgenommene dazu zu zwingen, ihre iPhones zu öffnen – offenbar, um diese auslesen zu können. Am leichtesten funktioniert dies mit der Entsperrung durch Gesichtserkennung. Die Polizisten haben aus ihrer Sicht allen Grund dazu, an die Telefondaten zu kommen, denn seit Wochen sammeln Demonstranten private Daten von Beamten und stellen sie in Chatgruppen. Das würde es laut der Hongkonger Polizei erleichtern, einen Polizisten zu finden und zu töten.