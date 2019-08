Hongkong: Mit Laser gegen die Regierung

Mittlerweile haben sich auch Hunderte Beschäftigte der Finanzbranche in Hongkong mit den Massenprotesten gegen die wachsenden chinesischen Eingriffe in der Sonderverwaltungszone solidarisiert. Bei strömendem Regen versammelten sich die Bankenmitarbeiter am Donnerstagabend zu einer Demonstration im Finanzdistrikt.

Dabei hielten sie ihre Handys in die Höhe, um eine spontane Lichtershow zu schaffen, und bekundeten in Sprechchören ihre Unterstützung für die seit Wochen andauernden Großdemonstrationen.

Die Proteste in Hongkong waren ursprünglich durch ein später zurückgezogenes Auslieferungsgesetz ausgelöst worden, das die Überstellung von Verdächtigen an das chinesische Festland erlaubt hätte. Später weiteten sie sich zu einer Bewegung für demokratische Reformen und gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der ehemaligen britischen Kronkolonie aus. Großbritannien hatte Hongkong 1997 an die Volksrepublik übergeben. Für 50 Jahre wurde der Finanzmetropole dabei aber ein Sonderstatus gewährt.