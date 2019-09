Hongkong: Lam wird Auslieferungsgesetz wohl zurückziehen

Die Proteste in Hongkong haben sich in den vergangenen Tagen noch einmal zugespitzt - der KURIER berichtete vor Ort. Nun deutet sich eine überraschende Wende an. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wird einem Medienbericht zufolge noch am Mittwoch die formelle Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes ankündigen. Das berichtete die South China Morning Post unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Informanten, andere örtliche Medien meldeten dies ebenfalls.