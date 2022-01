Homosexualität und Untreue: Netflix-Film als "Gefahr für arabische Regime"

Verteidiger des Streifens, darunter der ägyptische Schauspielerverband, berufen sich auf die Freiheit der Kunst. Was gezeigt werde, passiere tagtäglich auch in arabischen Ländern, räumen Zuseher in diversen Medienberichten ein – nur eben hinter verschlossenen Türen. "Es ist ein absolut anständiger Film", begegnet die prominente Schauspielerin Elham Shaheen Kritikern wie Ahmed Hamdy. "Die gesamte Handlung findet am Esstisch statt. Der Film handelt von Ehebruch und einem, der homosexuell ist. Na und?"