"Höchste Zeit für mehr Druck" auf Ungarn und Polen

"Die Rechtsstaatlichkeit ist ein Grundwert der EU und fundamental für das Funktionieren der Union." Und da gebe es mittlerweile ernsthafte Probleme mit Ungarn und Polen. Das sagte der ehemalige österreichische Spitzendiplomat Stefan Lehne, der jetzt für den Think Tank Carnegie Europe tätig ist, am Freitag in der "ZIB 2". Daher sei es "höchste Zeit für Druck" auf diese beiden Staaten.