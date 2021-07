Ein dunkler Klang tönte am Sonntag vom Berliner Breitscheidplatz über die Dächer der Bundeshauptstadt – die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche läutete für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe erstmals seit dem Terroranschlag 2016 ihre größte Glocke. Fast 160 Todesopfer wurden bisher gezählt, mehr als 700 Menschen sind verletzt, viele werden noch vermisst.

Während sich das Wasser langsam zurückzieht, nimmt die Debatte um die Verantwortung und die Rolle des Katastrophenschutzes Fahrt auf. Im Zentrum steht die Frage, ob die vielen Toten hätten verhindert werden können. Die Menschen seien zu spät und zu wenig gewarnt und evakuiert worden, lauten die Kommentare aus den Reihen sämtlicher Parteien. Auch Experten meldeten sich zu Wort. Von "monumentalem Versagen" schreibt Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der britischen Universität Reading, in der Sunday Times. Sie hat das Europäische Hochwasser-Warnsystem mitentwickelt, das nach den Überschwemmungen von 2002 an Elbe und Donau gegründet wurde. Dieses System, so Cloke, hätte bereits am 10. Juli "Warnungen an die deutsche und die belgische Regierung" übermittelt.