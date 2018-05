Hisbollah: „Haben Libanon und Syrien vor Terroristen verteidigt“

Sie haben im Libanon eine Flüchtlingskrise: 1,8 Millionen Syrer sind im Land. Wie kann dieses Problem gelöst werden?

Wir benötigen die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Diese ist auch für dieses Problem verantwortlich. Es sind nicht die Libanesen, die die Syrien-Krise verursacht haben, während die internationale Gemeinschaft versucht, Syrien zu destabilisieren. Trotzdem haben wir – so wie manche andere Länder – keine Flüchtlinge in Boote gesetzt und nach Europa geschickt. Die Welt will, dass wir die Flüchtlinge von Europa fernhalten – mein Gegenvorschlag: Die Lage in Syrien wird ruhiger, warum sollten die Syrer nicht in ihr Land zurückkehren?

Die UNO ist in Syrien und im Libanon präsent. Kann sie helfen, die Probleme zu lösen?

Wir hoffen es. Und wir hoffen, dass sie Fortschritte machen werden, ohne dass ihnen jemand Steine in den Weg legt und unterstützen jeden, der für Reformen in der UNO kämpft.

Wie sollten diese Reformen aussehen?

Es sollte ein Gleichgewicht zwischen den Ländern herrschen, sodass die Probleme in der Region – vor allem das der Palästinenser – gelöst werden. In den vergangenen 70 Jahren hat die UNO nichts für die Palästinenser getan.