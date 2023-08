Hiroshima-Jahrestag: Forderungen nach Ende nuklearer Sprengkörper

"Nukleare Bedrohung ist (...) deutlich größer geworden"

Auch der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) äußert sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen. "Wir sind verpflichtet, die Erinnerung an das Grauen wach zu halten", so der ÖRKÖ-Vorstand in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. Mit der Existenz von Atomwaffen dürfe man sich niemals abfinden, ein weiterer Einsatz von Atomwaffen dürfe sich niemals wiederholen.

Für den Vorstand von atomstopp_atomkraftfrei leben! sei es "völlig unverständlich, warum die russischen Drohungen, diese verheerenden Waffen wieder in Einsatz zu bringen, auf so geringe Reaktionen stoßen". Auch der ÖRKÖ zeigt sich sorgenvoll: "Die nukleare Bedrohung ist seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine deutlich größer geworden. Zugleich scheinen sich viele an den Krieg in Europa gewöhnt zu haben."