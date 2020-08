Hillary Clinton: "Unsere Leben stehen bei Wahl auf dem Spiel"

Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton richtete beim Parteitag der Demokraten Mittwochabend (Ortszeit) einen eindringlichen Appell an die Amerikaner, am 3. November wählen zu gehen. "Wählen Sie, als stünden unsere Leben und unsere Lebensgrundlagen auf dem Spiel, denn das tun sie", hieß es in im Voraus veröffentlichten Auszügen des Redebeitrags der Ehefrau von Ex-Präsident Bill Clinton.

"Leider ist er, wie er ist"

Hillary Clinton war bei der Wahl 2016 gegen den Republikaner Donald Trump angetreten, konnte sich aber nicht gegen ihn durchsetzen. "Ich wünschte, Donald Trump wäre ein besserer Präsident gewesen. Aber leider ist er, wie er ist", sagte die 72-Jährige. Amerika brauche einen Präsidenten, der im Weißen Haus Mitgefühl, Entschlossenheit und Führungsstärke zeige.