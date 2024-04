Hilferuf der Ukraine an die EU: Jetzt liefert auch Österreich

Die EU hat Energienothilfe für die Ukraine mobilisiert, die bereits auf dem Weg ist. Nach einer Reihe gezielter Raketen- und Drohnenangriffe Russlands auf die ukrainische Energieinfrastruktur in den letzten Wochen habe die Stromversorgung der Ukraine erhebliche Schäden erlitten, erklärte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag in Brüssel. Als Reaktion auf einen Hilferuf der Ukraine stelle auch Österreich über das EU-Katastrophenschutzverfahren Stromgeneratoren bereit.