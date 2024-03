Hilfe aus dem Amazon-Karton für den Katastrophenschutz

Güter in 72 Stunden

Einsätze wie jener in der Türkei und Syrien sollen ab jetzt noch rascher gehen – Stix eröffnet in Rheinberg das erste „Amazon Disaster Relief Hub“ – ein Katastrophenhilfezentrum in Europa. Binnen 72 Stunden sollen Hilfsgüter in Kooperation mit nationalen und internationalen Hilfsorganisationen von Naturkatastrophen betroffene Gebiete erreichen. Konkret in ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika.

PR eines Großkonzerns? Das mag wohl sein. Doch Amazon verfolgt diese Strategie schon länger. Seit 2017 nutzt der Handelsriese seinen Warenbestand, seine Logistik und seine Technologien, hat bei mehr als 145 Naturkatastrophen und humanitären Krisen geholfen. Bisher hat das Unternehmen mehr als 24 Millionen Hilfsgüter gespendet. Von Heizgeräten bis hin zu Zelten.

In den vergangenen 18 Monaten hat Amazon auf Naturkatastrophen in aller Welt reagiert, darunter Waldbrände in Chile, Kolumbien, Australien und Hawaii, Erdbeben in Japan, der Türkei, Syrien und Marokko sowie Wirbelstürme und Zyklone in Puerto Rico, Florida und Indien.

Ersetzt die Firma damit das staatliche Katastrophenschutzsystem? Eher nicht. Initiativen von Konzernen wie Amazon sollen unterstützen – Zivilschutzverbände, Feuerwehren oder im schlimmsten Fall das Bundesheer tragen einen gigantischen Teil der Arbeit.