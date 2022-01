Heute D-Day in Rom: Wer wird nächster Staatspräsident?

Auch im Mitte-Rechts-Lager herrschte Uneinigkeit, obwohl Matteo Salvini, Chef der nationalpopulistischen Lega, immer wieder das Gegenteil versicherte. Wochenlang hat man sich von Silvio Berlusconi hinhalten lassen, ohne vorsorglich nach einer passenden Alternative zu suchen.

Als am Mittwoch nach dem dritten Wahldurchgang beiden Lagern einleuchtete, dass man so nicht weiter kommen würde, beschloss man, sich zusammenzusetzen, um sich, wie Salvini mitteilte, "auf eine Persönlichkeit mit hoch angesehenem institutionellem Profil zu einigen". Letta hatte schon vor Tagen vorgeschlagen: "Wir müssen uns in ein Zimmer sperren und bei Wasser und Brot so lange diskutieren, bis wir uns auf einen Kandidaten geeinigt haben."

Heute, Freitag, könnte jedenfalls der D-Day für die Wahl des italienischen Staatsoberhauptes sein – auch ohne eine solch drastische Maßnahme.