Kickl: "Schlankerer, gemeinerer Steve Bannon"

Die EU-Zeitschrift Politico hat Innenminister Herbert Kickl unter jene 28 Menschen gewählt, die Europa im kommenden Jahr am meisten prägen werden. Der FPÖ-Politiker landet insgesamt auf Platz 24, in der Kategorie der „Störer“ sogar auf Platz fünf. Aktionen wie die Stürmung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sowie die Aussage, Flüchtlinge „konzentriert“ an einem Ort zu halten, hätten in vielen Teilen Europas zu einem Rücktritt geführt, argumentiert das Polit-Magazin. Aber der "schlankere, gemeinere Steve Bannon", wie der Innenminister im Ranking bezeichnet wird, sei als langjähriger Stratege für die FPÖ zu wichtig, um über Bord geworfen zu werden.