„Heil Trump“: Wie die neue Rechte sich feiert

Enttäuscht von Trump

Trump hat sich nie dezidiert von rechtsextremen oder neonazistischen Sympathisanten distanziert. Die Ideologie der Alt-Rights weist eine hohe Schnittmenge mit dem geistigen Bodensatz der Amokläufer von El Paso und dem Attentäter von Christchurch ( Neuseeland) auf. Ihnen ist eine weiße, frauenfeindliche und ultranationalistische Agenda zu eigen, die in Internet-Foren wie „8Chan“ offen ausgelebt wird, in der Anonymität des Darknets. Dort kündigte der Attentäter von Christchurch sein Massaker in einer Moschee an, verlinkte auf sein Facebook-Profil, wo der Amoklauf im Livestream zu sehen war. Rechtsextreme Profile feierten ihn.

Gleichzeitig zeigen sich immer mehr Alt-Right-Vertreter von Trump enttäuscht. Nicht nur deshalb, weil er sich mit Bannon überwarf, der das Weiße Haus im August 2017 als Chefstratege verließ. Trumps Einwanderungspolitik ist vielen Ultrarechten nicht extrem genug. Und sein pro-israelischer Kurs kommt im antisemitischen Spektrum nicht an. Manch einer hofft schon auf einen neuen „Erlöser“.