Corona-Wut entlädt sich: Was ist da in Serbien los?

Drei Männer sitzen am auf einer Parkbank in Belgrad. Sie trinken Bier, verhalten sich – soweit das auf den Bildern von Dienstagabend zu sehen ist – ruhig. Eine große Gruppe an Polizisten in Sicherheitsanzügen mit weißen Helmen marschiert vorbei. Drei von ihnen kommen auf die drei Männer zu. Einer der Männer hebt die Hände zur Abwehr. Einer der Polizisten beginnt sofort, mit dem Schlagstock auf seinen Kopf zu schlagen. Dann auf den seines Freundes. Die drei Polizisten schlagen mehrmals auf die Männer ein, die versuchen, zu fliehen.

Dieses Video vom unabhängigen TV-Sender N1 verbreitete sich am Mittwoch auf Twitter. Wer aber im Staatsfernsehen auf Bilder von den Anti-Regierungs-Demonstrationen vom Dienstagabend gewartet hat, der blieb vorerst uninformiert. Wer am diesem Abend RTS aufdrehte, der bekam statt des harten Durchgreifens der Polizei einen Jackie Chan Kung-Fu-Film zu sehen.

Was war passiert?

Der Präsident Aleksandar Vučić, dessen Fortschrittspartei am 21. Juni mit über 60% der Stimmen gewonnen hat, hatte am Dienstag in einer Pressekonferenz neue Corona-Maßnahmen vorgestellt. Darunter eine neuerliche Ausgangssperre von kommenden Freitag, 18 Uhr, bis Montag 5 Uhr. Zudem sollen nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen.