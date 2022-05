Hat ein Elefant Anspruch auf Menschenrechte? Brisantes Verfahren in New York

Aufgrund ihrer jahrelangen Gewöhnung an Menschen kann "Happy" jedenfalls nicht mehr in die Wildnis entlassen werden, deshalb solle sie zumindest von einem "ein Hektar großen Gefängnis" in ein Reservat nach Asien gebracht werden, fordert NRP.

Aus Sicht des Zoos würde ein solcher Umzug großen Stress für "Happy" bedeuten. Das zeige, dass es der Tierschutzorganisation gar nicht um das Wohlergehen des Tiers gehe, und beweise stattdessen, "dass sie bereit sind, 'Happys' Gesundheit und psychologisches Wohlergehen für ihre persönlichen Überzeugungen aufs Spiel zu setzen".

Urteil könnte Folgen für alle Zoos in den USA haben

Ein Urteil in dem Rechtsstreit könnte weitreichende Folgen haben, und das nicht nur für ein älteres Elefantenweibchen in New York. Bei ähnlichen Klagen in der Zukunft könnten sich weitere US-Gerichte auf die Entscheidung im Fall "Happy" berufen - sollte das Tier also freigelassen werden müssen, könnte das der Anfang vom Ende für Zoos in den Vereinigten Staaten sein.

Darauf machte auch Anwalt Manning aufmerksam: "Wenn bestimmten Tierarten also neue Rechte zugestanden werden sollen, die sie noch nie hatten, und somit die Rechte von Tieren in den USA umfassend neu formuliert werden müssten - sollte diese Entscheidung dann nicht vom Gesetzgeber getroffen werden?"

Offen bleibt auch die Frage, wie es dann künftig um die Rechte von Haustieren stehe. "Heißt das, ich darf keinen Hund mehr halten? Hunde können sich schließlich auch Namen und Befehle merken", fragte deshalb sogar Richterin Jenny Rivera. Doch "Stand jetzt" gebe es eben Hinweise darauf, dass die kognitive Kapazität von Elefanten deutlich größer sei, so die NRP-Aktivisten.

Die komplexen Kommunikationsformen von Elefanten - mittels Berührungen, Geräuschen, Erschütterungen und Gerüchen - hat die Forschung noch nicht entschlüsselt. Sonst könnte "Happy" schließlich selbst in den Zeugenstand treten.