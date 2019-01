Harter Brexit: Österreicher sollen zwei Pässe haben dürfen

Ihr Umgang mit der Presse war nicht immer frei von harschen Tönen. Am Dienstag gab Österreichs Außenministerin Karin Kneissl eine ihrer raren Pressekonferenzen – und bemühte sich dabei augenscheinlich um gute Laune. Kneissl sprach im Rückblick über den EU-Ratsvorsitz Österreichs in der zweiten Jahreshälfte 2018 – wobei Kneissl ja an sich keine EU-Agenden hat – und gab einen Ausblick auf das bevorstehende Jahr.

Dabei bemängelte sie eine Mentalität der „ Erbsenzählerei“ unter vielen EU-Staaten. Im Verband der EU-Staaten müsse mehr geopolitisch gedacht und agiert werden. Ihren Tanz mit Russlands Staatschef Wladimir Putin – ein politischer Alleingang – erwähnte sie mit keinem Wort. Dafür aber ihre Mehrsprachigkeit. Ihre Bilanz des Vorsitzes: Ein Erfolg auf vielen Ebenen.

Und viele Projekte seien in Vorbereitung. Es ist ein Themenstakkato, das Kneissl da zum Besten gab.