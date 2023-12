Hamas lehnt Feuerpause ab, Gespräche in Washington über Zeit nach Krieg

Gespräche im Hintergrund über Zeit nach dem Krieg

"Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden. Dies sind die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen", schrieb Israels Regierungschef in seinem Gastbeitrag. Er hatte am Montag bei seinem Truppenbesuch von einem langen Kampf gesprochen, dessen Ende nicht kurz bevorstehe. Dennoch laufen im Hintergrund bereits diplomatische Gespräche über die Zeit danach. Darüber will laut Axios auch Netanjahus Minister für Strategische Fragen bei seinem Besuch in Washington reden.

Die USA setzen auf eine neu belebte und umgestaltete Palästinensische Autonomiebehörde (PA) von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Washington wolle den Weg ebnen, dass die im Westjordanland regierende, aber angeschlagene Behörde auch in Gaza wieder die Kontrolle übernimmt, schrieb die Washington Post am Dienstag. Netanjahu hat diese Idee bisher abgelehnt. In den vergangenen Wochen hätten Dermer und andere Beamte jedoch begonnen, mit US-Kollegen über eine "reformierte" PA zu sprechen, berichtete Axios weiter.

Doch zuerst will Netanjahu Gaza nach einer Vernichtung der Hamas entmilitarisiert wissen, wie er im Wall Street Journal schrieb. Dass die PA den Gazastreifen entmilitarisiere, sei ein "Wunschtraum", heißt es in seinem Beitrag weiter. "Sie hat es nicht geschafft, bevor die Hamas sie 2007 aus dem Gebiet vertrieben hat, und sie hat es auch in den heute von ihr kontrollierten Gebieten nicht geschafft", schrieb Netanyahu. Auf absehbare Zeit werde Israel die "oberste Sicherheitsverantwortung" für den Gazastreifen behalten müssen.