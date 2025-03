Man habe einem entsprechenden Vorschlag Ägyptens zugestimmt, sagte Hamas-Chef Khalil al-Hayya am Samstag. Indes veröffentlichte die Hamas ein Video, in dem ein verschleppter Israeli zu sehen ist.

Geisel fleht in Video um Freilassung

"Ich will hier raus", ruft der Mann, den palästinensische Terroristen am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival in den Gazastreifen entführten. Während er an seinem Oberteil reißt, schreit er zudem: "Ich ersticke, ich ersticke!". Seine Familie stimmte der Verbreitung des Videos zu. Der junge Mann war bereits in einem am Montag von der Hamas veröffentlichten Video zu sehen.

Unterdessen begann die israelische Armee in der Gaza-Grenzstadt Rafah mit "Aktivitäten am Boden", um die Sicherheitszone im Süden des Gazastreifens zu erweitern. Israel hatte am 18. März Bombenangriffe und Bodenoperationen gegen die Hamas wieder aufgenommen, um den Druck auf die Gruppe zu erhöhen, Geiseln freizulassen. Auch Samstag gab es wieder Luftangriffe. "Während der Angriffe wurden Dutzende Terroristen eliminiert", hieß es in einer Erklärung der israelischen Armee. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen in den vergangenen 24 Stunden rund 25 Menschen ums Leben.